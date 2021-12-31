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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спасатели предупреждают об опасностях пиротехнической техники

Спасатели предупреждают об опасностях пиротехнической техники

происшествия

Спасатели предупреждают об опасностях пиротехнической техники

Опубликовано

Использование пиротехники должно быть только в соответствии с инструкцией по эксплуатации!

Как сообщает пресс-служба правительства РО со ссылкой на областных спасателей, применение пиротехники в помещениях, зданиях, на крышах, балконах и лоджиях, на территориях взрывоопасных объектах, возле линий электропередач, на сценических площадках и при проведении развлекательных мероприятий строго запрещено.
Площадка для запуска фейерверка должна находиться вдали от деревьев и на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Направлять фейерверки на зрителей, а также держать горящую петарду в руках, наклоняться над ней ни в коем случае нельзя.
Следует помнить, что в соответствии со ст. 20.4. кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности карается штрафом в размере от 2 до 3 тыс. рублей. И от 4 до 5 тыс. рублей, если фейерверк привел к пожару, уничтожению чужого имущества, причинению легкого вреда либо средней тяжести здоровью человека.
При нанесении ущерба свыше 250 тыс. рублей возможно привлечение к уголовной ответственности.

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