Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Количество заболевших ковидом на Дону продолжает снижаться

здоровье

Количество заболевших ковидом на Дону продолжает снижаться

Опубликовано

По состоянию на 31 декабря в четырех районах региона за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за последние сутки с 30 на 31 декабря число заболевших ковидом в Ростовской области увеличилось на 409 человек (с 29 на 30 декабря – на 427). Коэффициент распространения инфекции — 0,84.
Новые инфицированны зарегистрированы в 51 из 55 городов и районов Дона. В рейтинге заболеваемости Каменск по состоянию на утро 31 декабря находится на 16-м месте – за сутки 6 заболевших. Самый высокий процент заболеваемости в возрасте от 18 до 45 лет – 35,2%. Самый маленький среди тех, кто старше 80 лет – 5,9%. За прошедшие сутки от ковида скончался 21 человек – 10 женщин и 11 мужчин. За весь период пандемии в регионе выздоровели 173986 человек, за сутки – 902 человека.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

транспорт

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

Движение на трассе М4 «Дон» ограничено, но пока не закрыто

транспорт

Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»

Реклама
Вверх