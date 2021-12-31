По состоянию на 31 декабря в четырех районах региона за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за последние сутки с 30 на 31 декабря число заболевших ковидом в Ростовской области увеличилось на 409 человек (с 29 на 30 декабря – на 427). Коэффициент распространения инфекции — 0,84.

Новые инфицированны зарегистрированы в 51 из 55 городов и районов Дона. В рейтинге заболеваемости Каменск по состоянию на утро 31 декабря находится на 16-м месте – за сутки 6 заболевших. Самый высокий процент заболеваемости в возрасте от 18 до 45 лет – 35,2%. Самый маленький среди тех, кто старше 80 лет – 5,9%. За прошедшие сутки от ковида скончался 21 человек – 10 женщин и 11 мужчин. За весь период пандемии в регионе выздоровели 173986 человек, за сутки – 902 человека.