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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане стали вторыми в области по настольному хоккею

Каменчане стали вторыми в области по настольному хоккею

спорт

Каменчане стали вторыми в области по настольному хоккею

Опубликовано

Команда из Каменска стала обладателем Рождественского Кубка Ростовской области среди юнармейских команд по настольному хоккею STIGA за второе место.

Мероприятие, посвященное 5-летию Юнармии проходило 25 декабря, в ростовском гарнизонном Доме офицеров. Каменск представляла команда местной федерации хоккея в составе 10 человек. По итогам соревнований каменчане уступили только юнармейцам школы №6 Батайска, и стали обладателями серебра в общекомандном зачете. В финал соревнований пробились каменчане Владимир Дерябкин (сш №9), Ярослав Королевский (сш №2), Артем Чмыхалов (лицей №5). Победители привезли в Каменск Кубок и грамоты.

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