Команда из Каменска стала обладателем Рождественского Кубка Ростовской области среди юнармейских команд по настольному хоккею STIGA за второе место.

Мероприятие, посвященное 5-летию Юнармии проходило 25 декабря, в ростовском гарнизонном Доме офицеров. Каменск представляла команда местной федерации хоккея в составе 10 человек. По итогам соревнований каменчане уступили только юнармейцам школы №6 Батайска, и стали обладателями серебра в общекомандном зачете. В финал соревнований пробились каменчане Владимир Дерябкин (сш №9), Ярослав Королевский (сш №2), Артем Чмыхалов (лицей №5). Победители привезли в Каменск Кубок и грамоты.