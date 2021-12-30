За последние сутки с 29 на 30 декабря на Дону зарегистрировано 427 новых случаев инфицирования коронавирусом. С 28 на 29 декабря – 457.

По состоянию на утро 30 декабря общее количество заболевших ковидом за весь период пандемии составило 193518 человек. Коэффициент распространения инфекции на 30 декабря — 0,84. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает областное правительство. Всего в двух муниципалитетах Дона из 55 за сутки (как и днем ранее) не обнаружили новых случаев коронавируса. Наибольшее число инфицированных – в Ростове (127), Таганроге (23) и Шахтах (21). В Каменске – 9 новых заболевших (город занимает десятую строчку среди 53 городов и районов области).

В суточном регистре умерших 24 человека с COVID-19: 14 женщин от 37 до 87 лет, 10 мужчин от 49 до 78 лет. Всего в регионе от ковида скончались 9590 человек.