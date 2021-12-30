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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Врач назвал лучшие продукты для борьбы с новогодним похмельем

Врач назвал лучшие продукты для борьбы с новогодним похмельем

здоровье

Врач назвал лучшие продукты для борьбы с новогодним похмельем

Врач назвал лучшие продукты для борьбы с новогодним похмельем

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Кефир и капустный рассол станут лучшими помощниками после чрезмерного возлияния.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн советует бороться с новогодним похмельем с помощью кефира и капустного рассола. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, доктор рекомендует облегчить свое состояние с помощью несладкого чая, а также употреблять легкие бульоны, холодец и нежирную яичницу. По мнению медика, хорошо подействует на организм не огуречный, а именно капустный рассол, в котором есть вещество, защищающее печень. 

Не стоит также принимать традиционный для таких случаев аспирин, поскольку препарат способен спровоцировать гастрит или кровотечение. Это лекарство успешно заменяет янтарная кислота. А вот опохмеляться алкоголем Брюн не советует, он усугубит ситуацию и вызовет новое опьянение.

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