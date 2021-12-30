С 31 декабря по 9 января в донских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи и прививочные кабинеты.

Медобслуживание по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно. Необходимую помощь населению окажут дежурные медики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО. Также на протяжении всех новогодних каникул будут функционировать травмпункты.

Без медицинского наблюдения не останутся пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также с ковидом, находящиеся на дистанционном амбулаторном лечении. Стационары, родильные дома продолжат работу под круглосуточным наблюдением дежурных медицинских бригад.

Также в праздничные дни в будет возможным сдать ПЦР-тесты на COVID-19.

О работе каменских медучреждений в праздничные дни читайте в «ПИКе» № 52 от 29 декабря.