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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вакцинироваться в Ростовской области можно даже в праздничные дни

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

здоровье

Вакцинироваться в Ростовской области можно даже в праздничные дни

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С 31 декабря по 9 января в донских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи и прививочные кабинеты.

Медобслуживание по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно. Необходимую помощь населению окажут дежурные медики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО. Также на протяжении всех новогодних каникул будут функционировать травмпункты. 

Без медицинского наблюдения не останутся пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также с ковидом, находящиеся на дистанционном амбулаторном лечении. Стационары, родильные дома продолжат работу под круглосуточным наблюдением дежурных медицинских бригад.

Также в праздничные дни в будет возможным сдать ПЦР-тесты на COVID-19. 

О работе каменских медучреждений в праздничные дни читайте в «ПИКе» № 52 от 29 декабря.

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