Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске дороги чистить начали от городской администрации

В Каменске дороги чистить начали от городской администрации
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

В Каменске дороги чистить начали от городской администрации

Опубликовано

В первой половине дня экскаваторы расчищали от снега участок дороги в районе перекрестка ул. Ленина и пр. Карла Маркса. Тут же на тротуаре активно откидывали снег дворники.

Все это действо проходило в нескольких десятках метров от администрации Каменска.
Увиденное, мягко говоря, возмущало и пеших, и водителей. В Каменске много дорог и перекрестков, на которых вместо чистого асфальта снежная каша и колея, уже не говоря о выездах из дворов и карманов. В ужасном состоянии даже основные дороги – на Ворошилова, Коммунистическом, Крупской и проспекте.
Кстати, во второй половине дня столбик термометра пойдет вниз за ноль, синоптики обещают до — 6 ˚C, и это все «хозяйство» на дорогах замерзнет…

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

транспорт

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

Движение на трассе М4 «Дон» ограничено, но пока не закрыто

транспорт

Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»

Реклама
Вверх