В первой половине дня экскаваторы расчищали от снега участок дороги в районе перекрестка ул. Ленина и пр. Карла Маркса. Тут же на тротуаре активно откидывали снег дворники.

Все это действо проходило в нескольких десятках метров от администрации Каменска.

Увиденное, мягко говоря, возмущало и пеших, и водителей. В Каменске много дорог и перекрестков, на которых вместо чистого асфальта снежная каша и колея, уже не говоря о выездах из дворов и карманов. В ужасном состоянии даже основные дороги – на Ворошилова, Коммунистическом, Крупской и проспекте.

Кстати, во второй половине дня столбик термометра пойдет вниз за ноль, синоптики обещают до — 6 ˚C, и это все «хозяйство» на дорогах замерзнет…