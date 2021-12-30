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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 декабря

Какой сегодня день: даты и события 30 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 декабря

Опубликовано

Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 декабря 2021 года.

  • День страны, которой нет.  30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Начав с объединения четырех республик, к 1956 году в состав СССР вошли пятнадцать: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.
  • День Республики Мадагаскар. 30 декабря в Мадагаскаре отмечается День Республики (Republic Day) в честь годовщины образования Демократической Республики Мадагаскар (Anniversary of the Democratic Republic of Madagascar) в 1975 году. В 1958 году, согласно Конституции пятой французской республики, Мадагаскар получил право самоуправления под названием Малагасийская Республика. 26 июня 1960 года страна получила полную независимость.
  • День заворачивания подарков
  • Данилов день  
  • Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту
  • День бекона
  • День пищевой соды

Знаменательные события в истории

  • 1922 Образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР)
  • 1916 В Петербурге убит Григорий Распутин
  • 1927 Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука
  • 1927 В Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки

Персоны

  • 1865  — 1936
    Редьярд Киплинг
    английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат
  • 1869  — 1916
    Григорий Распутин
    русский целитель, фаворит семьи императора Николая II
  • 1897  — 1968
    Кирилл Мерецков
    советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1904  — 1987
    Дмитрий Кабалевский
    советский композитор, Народный артист СССР
  • 1905  — 1942
    Даниил Хармс
    советский писатель, поэт, прозаик
  • 1937  — 2006
    Саддам Хусейн
    иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003)
  • р. 1980
    Михаил Развожаев
    российский государственный, политический и общественный деятель

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