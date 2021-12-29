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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За последние сутки нет заболевших ковидом в двух районах Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

За последние сутки нет заболевших ковидом в двух районах Ростовской области

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Согласно данным областного правительства, заболеваемость ковидом в регионе продолжает снижаться практически ежесуточно. С 28 на 29 декабря зарегистрировано на 21 заболевшего меньше, чем с 27 на 28 декабря.

Примечательно, что в двух районах региона – Дубовском и Куйбышевском, – заболевших ковидом за последние сутки нет. Наибольшее количество случаев заболевание отмечается в Ростове, Таганроге, Шахтах и Волгодонске. Каменск в рейтинге заболеваемости на 11-м месте, и согласно светофорной карте области находится в «желтой зоне».

За прошедшие сутки по состоянию на 29 декабря зарегистрировано 457 заболевших (на 28 декабря – 478). Коэффициент распространения инфекции — 0,83. Большую часть заболевших (35,4%) составляют дончане в возрасте от 18 до 45 лет, На втором месте (33%) – пациенты от 46 до 65 лет. Пенсионеры от 66 до 79  – 15,8%. Наименее пострадавшее население старше 80 лет (4,2%) и дети (11,6%). За прошедшие сутки с 28 на 29 декабря в регионе от ковида скончались еще 30 человек.

За последние сутки нет заболевших ковидом в двух районах Ростовской области

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