культура
Юные каменчане смогут увидеть настоящую «Кремлевскую елку»
Зрелищное детское новогоднее представление на сцене Кремлевского дворца, на которое традиционно приглашаются самые успешные дети страны, на этот раз покажут по телевизору.
Из-за пандемии новогодний праздник пройдет без зрителей. А чтобы каждый ребенок страны смог стать участником мероприятия, «Кремлевскую елку» решено показать на телеканале «Карусель». Новогоднее представление начнется 31 декабря в 18.00.
На этот раз основной сюжетной линией праздника станет «Волшебная сказка Стеклодува». Это история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. А волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждый помещает героев сказок. В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко, трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.
Остается добавить, что уже вечером 31 декабря версию новогоднего представления с сурдопереводом на сайте канала «Карусель» смогут посмотреть дети с нарушениями слуха.