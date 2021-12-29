Зрелищное детское новогоднее представление на сцене Кремлевского дворца, на которое традиционно приглашаются самые успешные дети страны, на этот раз покажут по телевизору.

Из-за пандемии новогодний праздник пройдет без зрителей. А чтобы каждый ребенок страны смог стать участником мероприятия, «Кремлевскую елку» решено показать на телеканале «Карусель». Новогоднее представление начнется 31 декабря в 18.00.

На этот раз основной сюжетной линией праздника станет «Волшебная сказка Стеклодува». Это история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. А волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждый помещает героев сказок. В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко, трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Остается добавить, что уже вечером 31 декабря версию новогоднего представления с сурдопереводом на сайте канала «Карусель» смогут посмотреть дети с нарушениями слуха.