29 декабря о состоянии дорог для общественного транспорта можно судить по отпечаткам на задней части автобусов.

Вот такой районный автобус удалось заснять каменчанам в этот день на ул. Освобождения. Очевидно, что отпечатки ладоней появились на нем не сами по себе. Пассажиры и прохожие неоднократно за этот и предыдущие дни помогали выталкивать застрявший на ледяных дорогах транспорт.

Кстати, именно улицы, по которым 29 декабря общественный транспорт, согласно городским правилам благоустройства, должны посыпаться и чиститься в первую очередь. Что уж говорить об остальных.