Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске рейсовые автобусы трогаются с толкача

транспорт

В Каменске рейсовые автобусы трогаются с толкача

Опубликовано

29 декабря о состоянии дорог для общественного транспорта можно судить по отпечаткам на задней части автобусов.

Вот такой районный автобус удалось заснять каменчанам в этот день на ул. Освобождения. Очевидно, что отпечатки ладоней появились на нем не сами по себе. Пассажиры и прохожие неоднократно за этот и предыдущие дни помогали выталкивать застрявший на ледяных дорогах транспорт.

В Каменске рейсовые автобусы трогаются с толкача

Кстати, именно улицы, по которым 29 декабря общественный транспорт, согласно городским правилам благоустройства, должны посыпаться и чиститься в первую очередь. Что уж говорить об остальных.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

транспорт

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

Движение на трассе М4 «Дон» ограничено, но пока не закрыто

транспорт

Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»

Реклама
Вверх