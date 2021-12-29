29 декабря дорожная обстановка в Каменске по-прежнему остается очень сложной. На скользких дорогах буксуют не только грузовики, но и легковые автомобили.

Ситуация на ул. Пивоварова попала в объектив каменчанки, приславшей в «ПИК» видеоролик. В сюжете с улиц города водитель не может сдвинуть свой автомобиль с места, раскачивая его на подъеме взад-вперед.

По информации сотрудников ГИБДД, на 12.30 в городе дорожных пробок нет, по виадуку движение открыто, там автомобили медленно, но едут.

— Главное, чтобы вечером не стал поток автомобилей на «заготзерне», там самая напряженная обстановка была вчера, — комментируют в каменском ГИБДД.