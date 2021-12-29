Другое в рубрике транспорт
транспорт
На виадуке застрял рейсовый автобус
Около 8.00 на виадуке в мкр. Заводском пассажирский автобус № 25 едва не снесло с дороги. ...
транспорт
Фуру занесло на льду так, что она перегородила перекресток
Утром, 29 декабря, перекресток улиц Парковой и Троян в мкр. Заводском Каменска-Шахтинского оказался заблокирован застрявшей в...
транспорт
Улица Профильная наглухо закупорена в обе стороны
29 декабря каменчане почувствовали себя жителями мегаполиса. Таких пробок, как сегодня город не видел давно. «Завиадучная...
транспорт
Где сейчас в Каменске не проехать
Самой сложной дорожная ситуация продолжает оставаться в центре города. Спасатели и сотрудники ГИБДД регулируют движение на...
транспорт
В Каменске машины застряли на выезде на объездную дорогу
На ул. Пивоварова машины буксуют на подъеме в районе дома № 51а. Автобусы, которые не могут...
транспорт
На трассе М4 «Дон» восстановлено движение
Пробка на трассе от моста через реку Северский Донец закончилась около 15.00. На трассу без ограничений...
транспорт
Каменские спасатели помогают застрявшим на подъемах автомобилям
Третий день подряд сотрудники «Управления ГО и ЧС» помогают вытаскивать автомобили, застрявшие на виадуке и на...