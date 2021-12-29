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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трасса М4 «Дон» открыта для движения

На трассе М4 «Дон» перекрытий нет

транспорт

Трасса М4 «Дон» открыта для движения

Опубликовано

По информации Госавтоинспекции РО, трасса М4 «Дон» открыта. По состоянию на 07.00 ограничения для движения общественного транспорта сняты.

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