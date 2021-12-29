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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россияне считают себя несчастными

Россияне считают себя несчастными

общество

Россияне считают себя несчастными

Опубликовано

Самый низкий индекс счастья среди всех стран мира — у России. Это показал опрос, проведенный  Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательский холдинг «Ромир».

Так, в ходе опроса 30% россиян ответили нейтрально, а точнее, что они не довольны своей жизнью: категорическое недовольство — 17% , очень недовольны — 6%. А вот довольны своей жизнью — 36% россиян, правда, очень довольных всего лишь 5%. 

Что же вообще такое — индекс счастья? Если простыми словами, то это разница между довольными и недовольными жизнью горожанами. Именно по этому индексу Россия заняла 5-е место с конца. Самые недовольные: Гана, Афганистан, Гонконг и Ирак.

Стоит отметить, что индекс счастья в России остается на самом низком уровне за последние десять лет. Например, в 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году был  резкий скачок до 59, затем вниз вплоть до 18 в 2021 году.

Меж тем самые счастливые страны: Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.

Если брать всех жителей планеты, то очень довольны жизнью 13%, достаточно довольны — 43%, по-разному недовольны своей жизнью — 13%.

Остается добавить, что исследование индекса счастья проведено в рамках ежегодного опроса «Конец года». 41 560 респондентов из 44 стран мира приняли участие в исследовании. 

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