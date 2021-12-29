28 декабря глава администрации города В. Шевченко вручил благодарственное письмо директору ФКП «Комбинат Каменский» Сергею Поварову.

С. Поваров был отмечен за плодотворную общественно-значимую деятельность, за профессионализм и добросовестность, а также значительный личный вклад в стабильную работу одного из крупнейших химических предприятий Юга России и градообразующего предприятия города.

Для справки

ФКП «Комбинат «Каменский» градообразующее предприятие, созданное в 1939 году. На протяжении всей истории комбинат интенсивно развивался, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны.

Наряду с производством химической продукции специального назначения одной из приоритетных задач предприятия является выпуск продукции гражданского назначения, успешно конкурирующей как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

Сегодня на предприятии трудится более 3500 сотрудников.