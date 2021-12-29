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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Награжден директор градообразующего предприятия Каменска

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

общество

Награжден директор градообразующего предприятия Каменска

Опубликовано

28 декабря глава администрации города В. Шевченко вручил благодарственное письмо директору ФКП «Комбинат Каменский» Сергею Поварову.

С. Поваров был отмечен за плодотворную общественно-значимую деятельность, за профессионализм и добросовестность, а также значительный личный вклад в стабильную работу одного из крупнейших химических предприятий Юга России и градообразующего предприятия города.

Для справки
ФКП «Комбинат «Каменский» градообразующее предприятие, созданное в 1939 году. На протяжении всей истории комбинат интенсивно развивался, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны.
Наряду с производством химической продукции специального назначения одной из приоритетных задач предприятия является выпуск продукции гражданского назначения, успешно конкурирующей как на отечественном, так и на зарубежном рынках.
Сегодня на предприятии трудится более 3500 сотрудников.

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