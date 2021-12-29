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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам стоит остерегаться сосулек

Каменчанам стоит остерегаться сосулек

происшествия

Каменчанам стоит остерегаться сосулек

Опубликовано

После потепления 29 декабря на крышах домов увеличилось количество наледи.

Угрожающие сосульки свисают с крыш практически со всех домов — как частных, так и многоквартирных. Ходить под такими явно небезопасно.

Эта проблема пришла «бонусом» к гололеду на дорогах.

Меж тем МЧС информирует горожан, посылая сообщения на мобильный: «В целях предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш, рекомендуем соблюдать осторожность и не подходить близко к стенам зданий. Тел: 01,101,112».

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