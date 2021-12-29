29 декабря получат январскую пенсию досрочно каменские пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту в первой половине месяца.

Те, кто получает пенсию на банковскую карту или сберкнижку с 14 числа каждого месяца, получат ее в привычные дни.

Остальным пенсионерам пенсия придет по следующему графику:

черед доставочное предприятие «Доверие» (то есть на руки):

3 января – за 3-е число;

4 января – за 4-е

5 января – за 5-е и 7-е

6 января – за 6-е

8 января – за 8-е и 9-е

через почтовые отделения: