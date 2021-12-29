общество
Когда каменчанам дадут пенсию за январь
29 декабря получат январскую пенсию досрочно каменские пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту в первой половине месяца.
Те, кто получает пенсию на банковскую карту или сберкнижку с 14 числа каждого месяца, получат ее в привычные дни.
Остальным пенсионерам пенсия придет по следующему графику:
черед доставочное предприятие «Доверие» (то есть на руки):
- 3 января – за 3-е число;
- 4 января – за 4-е
- 5 января – за 5-е и 7-е
- 6 января – за 6-е
- 8 января – за 8-е и 9-е
через почтовые отделения:
- 3 января – за 3-е число;
- 4 января – за 4-е
- 5 января – за 5-е и 7-е
- 6 января – за 6-е и 9-е
- 8 января – за 8-е и 10-е