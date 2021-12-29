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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Когда каменчанам дадут пенсию за январь

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

общество

Когда каменчанам дадут пенсию за январь

Опубликовано

29 декабря получат январскую пенсию досрочно каменские пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту в первой половине месяца.

Те, кто получает пенсию на банковскую карту или сберкнижку с 14 числа каждого месяца, получат ее в привычные дни.

Остальным пенсионерам пенсия придет по следующему графику:
черед доставочное предприятие «Доверие» (то есть на руки):

  • 3 января – за 3-е число;
  • 4 января – за 4-е 
  • 5 января – за 5-е и 7-е
  • 6 января – за 6-е 
  • 8 января – за 8-е и 9-е 

через почтовые отделения:

  • 3 января – за 3-е число;
  • 4 января – за 4-е 
  • 5 января – за 5-е и 7-е 
  • 6 января – за 6-е и 9-е 
  • 8 января – за 8-е и 10-е

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