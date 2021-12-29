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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 29 декабря

Какой сегодня день: даты и события 29 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 29 декабря

Опубликовано

Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 декабря 2021 года.

  • Международный день виолончели. Неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).
  • День памяти пророка Аггея. Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова).
  • Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит — праздник или празднующий. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.
  • День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ
  • День «Встань на весы»
  • День «Еще столько всего надо сделать!»
  • День «Тик-так»
  • День розыска забытых благодарностей

Знаменательные события в истории

  • 1902 В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь»
  • 1911 В Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А»
  • 1932 В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней
  • 1977 Создан отряд специального назначения «Витязь»

Персоны

1709  — 1762
Елизавета Петровна
российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I

1775  — 1849
Карл Росси
русский архитектор, один из создателей русского ампира

1908  — 2001
Анатолий Кубацкий
советский актер театра и кино, герой советских киносказок

1909  — 1987
Янина Жеймо
советская киноактриса

1922  — 2020
Пьер Карден
французский модельер итальянского происхождения

1932  — 1986
Андрей Тарковский
советский кинорежиссер и сценарист

1934  — 1979
Владимир Сафронов
советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР

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