Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 декабря 2021 года.

Международный день виолончели. Неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).

Неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973). День памяти пророка Аггея. Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова).

Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова). Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит — праздник или празднующий. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.

День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ

День «Встань на весы»

День «Еще столько всего надо сделать!»

День «Тик-так»

День розыска забытых благодарностей

Знаменательные события в истории

1902 В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь»

1911 В Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А»

1932 В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней

1977 Создан отряд специального назначения «Витязь»

Персоны

1709 — 1762

Елизавета Петровна

российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I

1775 — 1849

Карл Росси

русский архитектор, один из создателей русского ампира

1908 — 2001

Анатолий Кубацкий

советский актер театра и кино, герой советских киносказок

1909 — 1987

Янина Жеймо

советская киноактриса

1922 — 2020

Пьер Карден

французский модельер итальянского происхождения

1932 — 1986

Андрей Тарковский

советский кинорежиссер и сценарист

1934 — 1979

Владимир Сафронов

советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР