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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какие новогодние выплаты ждут каменчан

Медработникам соцучреждений обещаны федеральные доплаты

общество

Какие новогодние выплаты ждут каменчан

Опубликовано

Минтруд РФ напомнил, как работодатели должны оплатить работу своих сотрудников в новогодние праздничные дни.

Так, горожане, которые работают на ежедневке по графику 5/2 и у которых фиксированные выходные, могут рассчитывать на двукратную оплату работы в новогодние праздники. Либо же отдать предпочтение стандартной оплате и взять отгулом.  

Но если сотрудник работает посменно и его выход на работу выпал на нерабочий праздничный день, то ему должны оплатить в двойном размере или же он может выбрать отгул.

Важно, что привлекать к работе в праздничные дни, если работа в эти дни не предусмотрена графиком, можно только с письменного согласия сотрудника. При этом работодатель должен выпустить соответствующее распоряжение. Оплачиваются в двойном размере все часы, фактически проработанные в праздничный день, — с 00:00 до 24:00. 

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