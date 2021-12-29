Минтруд РФ напомнил, как работодатели должны оплатить работу своих сотрудников в новогодние праздничные дни.

Так, горожане, которые работают на ежедневке по графику 5/2 и у которых фиксированные выходные, могут рассчитывать на двукратную оплату работы в новогодние праздники. Либо же отдать предпочтение стандартной оплате и взять отгулом.

Но если сотрудник работает посменно и его выход на работу выпал на нерабочий праздничный день, то ему должны оплатить в двойном размере или же он может выбрать отгул.

Важно, что привлекать к работе в праздничные дни, если работа в эти дни не предусмотрена графиком, можно только с письменного согласия сотрудника. При этом работодатель должен выпустить соответствующее распоряжение. Оплачиваются в двойном размере все часы, фактически проработанные в праздничный день, — с 00:00 до 24:00.