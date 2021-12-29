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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донская компания запустила свою первую ракету

Донская компания запустила свою первую ракету
Фото: donland.ru

общество

Донская компания запустила свою первую ракету

Опубликовано

Суборбитальная ракета NEBO 25 принадлежит частной российской космической корпорации Success Rockets.

Как сообщает пресс-служба правительства РО, ракета пролетела более 18 км, максимальная высота составила семь километров. Скорость достигла 512 м/с, а продолжительность работы двигателя – 8,2 сек. Из ракеты на землю поступала телеметрическая информация.

Стоит отметить, что на борту находилась коллекционная игрушка, которую создал художник Никита Реплянский в космическом стиле специально для полета NEBO 25.

Основатель компании Success Rockets Олег Мансуров заявил, что в 2022 г. планируется запуск ракеты на высоту более 100 км, а в 2024 году должен произойти полноценный орбитальный пуск.

В июле этого года Success Rockets открыла свою компанию в Ростове-на-Дону, которая расположилась в техноковркинге «Рубин». 

Для справки
NEBO 25 – это одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра и весом 65 кг, на борту которой были размещены фемтоспутники весом 100 г.

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