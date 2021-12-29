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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутаты проголосовали против назначения довыборов

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь
Фото из архива. В. Соболева.

власть

Депутаты проголосовали против назначения довыборов

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На заседании городской думы 28 декабря народные избранник почти полтора часа  рассматривали вопрос о назначении дополнительных выборов по одномандатному округу № 7.

Изначально планировалось провести довыборы 27 марта 2022 г. По закону эту дату должна утвердить местная дума за 90 дней.

Первая попытка рассмотреть вопрос была 27 декабря, но заседание сорвалось из-за отсутствия кворума. Нужное количество депутатов для голосования удалось собрать на следующий день. Но в итоге вопрос принят не был. Депутаты посчитали, что слишком много средств заложено на данное мероприятие. Предоставленные местным ТИКом расчеты также не смогли убедить думцев.

— Все бы ничего, но расходы в сумме в 848 тыс. руб. из местного бюджета возмутили часть депутатов. В итоге решение о назначении выборов на 27 марта 2022 года не принято. Вместо этого принято решение о создании депутатской комиссии для проверки необоснованной суммы и уменьшении расходов местного бюджета. Действия депутатов не нарушают законодательство и после обоснования суммы расходов позволит назначить выборы на более поздний срок, — считает депутат Владимир Фарафонов.

Напомним, что необходимость проводить на выборы связано с тем, что летом прошлого года ушла из жизни депутат данного округа В. Соболева.

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