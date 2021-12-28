В связи с усилением снегопада на участке трассы М4 «Дон» в районе моста через реку Северский Донец образовались снежные заносы.

Из-за этого на подъеме от моста в северном направлении начала расти пробка: фуры не могут преодолеть подъем. По состоянию на 14.15 длина пробки составила более 5 км. Затор начинается перед каменским виадуком, через который можно выехать на объездную дорогу.

Меж тем начальник каменского Управления ГО и ЧС Юрий Плотников сообщил, что пункты обогрева на трассе в районе Каменска-Шахтинского ставить не будут: «В них пока нет необходимости».