По данным «Роспотребнадзора» за прошедшие сутки в области зарегистрировано еще 478 новых случаев COVID-19.

По состоянию на 28 декабря общее количество заболевших ковидом достигло 192 634 человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,82. Выздоровели — 171 607 человек. Новые инфицированные имеются практически в каждом городе и районе региона. Лидируют Ростов, Таганрог, Шахты и Волгодонск. Каменск в рейтинге по количеству заболевших перебрался на 9-е место (27 декабря был на 15-м).

В региональных госпиталях находятся 2355 пациентов, конкретно в Каменске — 90, из них 48 каменчан. За прошедшие сутки количество умерших от ковида в регионе увеличилось на 28 человек. В основном это женщины от 64 лет и старше и мужчины от 67 лет.

За весь период выполнено 5 млн 215,78 тыс. исследований, в Каменске – 88 700. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1948,05 тыс. дончан. В Каменске первой дозой вакцинированы 36 742 человека, второй – 30 589.