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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Улица Профильная наглухо закупорена в обе стороны

Улица Профильная наглухо закупорена в обе стороны

транспорт

Улица Профильная наглухо закупорена в обе стороны

В пробке у переезда.

Улица Профильная наглухо закупорена в обе стороны

Опубликовано

29 декабря каменчане почувствовали себя жителями мегаполиса. Таких пробок, как сегодня город не видел давно.

«Завиадучная часть» города до сих пор стоит. А сервисы дают оценку — десять баллов. В целом по городу можно передвигаться не более 20 км/ч. Под слоем снега — голый лед. Во дворах парковки засыпало снегом, а проезды еле видно.

Дольше всего до дома в центре города добирались с комбината и пос. Южного. Дорога в среднем занимала два часа. Там движение на дорогах парализовано и по сию минуту. 

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