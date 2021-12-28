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Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 52-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Опять двойка. Каменчане разучились радоваться зимней погоде — снегу и морозцу, потому что вся красота быстро превращается в гололед, непроходимые тротуары и аварийно-опасные дороги, а городская система ЖКХ с этим традиционно не справляется /2-3
- Расписание на каникулы. Праздничный график движения пассажирского транспорта по Каменску и Каменскому району. /6-7
- Деньги – 2022: чего ждать? Прогноз нашего финансового консультанта на наступающий год. /24-25
- Каменск будущего — взгляд из прошлого. Более полвека назад, в Новый 1967 год, один наш земляк представил Каменск будущего. Насколько сбылись прогнозы? /22-23
- Опасно ли пахнет в Каменске вода? Чтобы выяснить, насколько безопасна водопроводная вода, редакция «ПИКа» на прошлой неделе направила запрос в «Роспотребнадзор» и получила ответ. /2, 3
- «Прогрессу» опять нужны бумаги. Вопреки спорам и отсутствию единого мнения у депутатов бюджет на 2022-2024 годы все-таки удалось принять. /4, 5
- Где в новом году сплясать, поесть и причесаться. Чтобы новогодние каникулы не утомили однообразием и не осталось времени для скуки, в помощь вам, дорогие читатели, программа развлекательных мероприятий, которые пройдут в Каменске. Предлагаем также график работы каменских ресторанов, салонов красоты, аптек и магазинов. /14, 15
- «Престиж» открывает хоккейный сезон. В минувшие выходные в хоккейной коробке на территории предприятия по производству краски «Престиж» начали заливать правильный каток. /34