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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 52-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Опять двойка. Каменчане разучились радоваться зимней погоде — снегу и морозцу, потому что вся красота быстро превращается в гололед, непроходимые тротуары и аварийно-опасные дороги, а городская система ЖКХ с этим традиционно не справляется /2-3
  • Расписание на каникулы. Праздничный график движения пассажирского транспорта по Каменску и Каменскому району. /6-7
  • Деньги – 2022: чего ждать? Прогноз нашего финансового консультанта на наступающий год. /24-25
  • Каменск будущего — взгляд из прошлого. Более полвека назад, в Новый 1967 год, один наш земляк представил Каменск будущего. Насколько сбылись прогнозы? /22-23
  • Опасно ли пахнет в Каменске вода? Чтобы выяснить, насколько безопасна водопроводная вода, редакция «ПИКа» на прошлой неделе направила запрос в «Роспотребнадзор» и получила ответ. /2, 3
  • «Прогрессу» опять нужны бумаги. Вопреки спорам и отсутствию единого мнения у депутатов бюджет на 2022-2024 годы все-таки удалось принять. /4, 5
  • Где в новом году сплясать, поесть и причесаться. Чтобы новогодние каникулы не утомили однообразием и не осталось времени для скуки, в помощь вам, дорогие читатели, программа развлекательных мероприятий, которые пройдут в Каменске. Предлагаем также график работы каменских ресторанов, салонов красоты, аптек и магазинов. /14, 15
  • «Престиж» открывает хоккейный сезон. В минувшие выходные в хоккейной коробке на территории предприятия по производству краски «Престиж» начали заливать правильный каток. /34

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
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