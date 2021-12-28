28 декабря в «завиадучной» половине Каменска-Шахтинского парализовано движение; пробки достигают максимального уровня.

Почти полностью стоит движение на дорогах в сторону центра города со стороны пос. Южного и комбината. Желтые ветки — на пр. Карла Маркса, ул. Щаденко, в пер. Башкевича.

Закрытый переезд мгновенно блокирует Кирова и Станционный.

Не особо повезло и пешеходам. Из-за снегопада и скользких тротуаров дорога до дома занимает в 3-5 раз больше времени.