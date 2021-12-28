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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» восстановлено движение

транспорт

На трассе М4 «Дон» восстановлено движение

Опубликовано

Пробка на трассе от моста через реку Северский Донец закончилась около 15.00.

На трассу без ограничений начали выезжать автомобили из города — с объездной дороги Каменска-Шахтинского.

Тем временем сотрудники ГИБДД начали останавливать фуры на въезде в Каменск-Шахтинский с трассы М4 «Дон», в районе дома № 87 на ул. Героев Пионеров. Грузовики разворачивают и направляют обратно на трассу, чтобы они не усугубляли обстановку, поскольку в городе из-за обильного снегопада и без того возник транспортный коллапс.

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