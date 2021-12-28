Пробка на трассе от моста через реку Северский Донец закончилась около 15.00.

На трассу без ограничений начали выезжать автомобили из города — с объездной дороги Каменска-Шахтинского.

Тем временем сотрудники ГИБДД начали останавливать фуры на въезде в Каменск-Шахтинский с трассы М4 «Дон», в районе дома № 87 на ул. Героев Пионеров. Грузовики разворачивают и направляют обратно на трассу, чтобы они не усугубляли обстановку, поскольку в городе из-за обильного снегопада и без того возник транспортный коллапс.