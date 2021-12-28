Около 13 часов 28 декабря остановилось движение в северном направлении; причина — буксующие в подъем большегрузные автомобили.

Начавшийся в Ростовской области обильный снегопад уже парализовал движение на федеральной автомагистрали в сторону Москвы. «Голова» пробки уперлась в подъем перед развязкой М4 — Старая Станица, «хвост» растет на подъездах к Каменску-Шахтинскому со стороны Ростова-на-Дону.