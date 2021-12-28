28 декабря на территории области ожидается снегопад или снег с дождем. Температура в дневные часы составит -7…-9 градусов.

По прогнозам синоптиков, местами снег может быть обильным, поэтому возможно его налипание на проводах. По области ожидается гололед и туман. Столбик термометра в Каменске-Шахтинском ночью опустится до отметки -8…-13 градусов. Днем до -7…-9. Скорость восточного ветра может превысить 10 м/с, а при порывах достичь 14 м/с. Уже со среды, 29 декабря начнется потепление. Температура в утренние часы составит -4…0 градусов, в дневные +2 градуса.