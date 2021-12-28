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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские спасатели помогают застрявшим на подъемах автомобилям

Каменские спасатели помогают застрявшим на подъемах автомобилям
Фото: Евгения Чеботарева, «ПИК».

транспорт

Каменские спасатели помогают застрявшим на подъемах автомобилям

Опубликовано

Третий день подряд сотрудники «Управления ГО и ЧС» помогают вытаскивать автомобили, застрявшие на виадуке и на ул. Героев Пионеров со стороны Шахтерского.

По данным начальника Управления Юрия Плотникова за воскресенье и понедельник на виадуке удалось вытащить 16 застрявших машин, на ул. Героев Пионеров — 24. Для того чтобы вытащить застрявшую технику, использовали тягачи, предоставленные воинской инженерной частью, дислоцирующейся в Каменске.

Кстати, едут фуры на городской виадук через кольцо «заготзерно» из-за того, что закрыт выезд на трассу М 4 «Дон» с донецкой трассы М-260.

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