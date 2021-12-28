общество
Какой сегодня день: даты и события 28 декабря
Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 декабря 2021 года.
- Международный день кино. Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
- День продолжения банкета
- День шоколадных конфет
- День «Позвони другу»
- День поиска северного оленя
- Собор Крымских святых
- День памяти жертв депортации калмыцкого народа
- День игры в карты
- День загрузки
Знаменательные события в истории
- 1908 На острове Сицилия произошло крупное землетрясение
- 1979 В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском
Персоны
- 1871 — 1945
Теодор Драйзер
американский писатель и общественный деятель
- 1895 — 1925
Сергей Есенин
русский поэт
- 1897 — 1973
Иван Конев
советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза
- 1906 — 1973
Александр Роу
советский кинорежиссер, автор фильмов-сказок, Народный артист РСФСР
- 1921 — 2010
Билли Тейлор
американский пианист-виртуоз и композитор
- 1908 — 1974
Евгений Вучетич
советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР