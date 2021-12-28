Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 декабря 2021 года.

Международный день кино. Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. День продолжения банкета

День шоколадных конфет

День «Позвони другу»

День поиска северного оленя

Собор Крымских святых

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

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1979 В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском

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