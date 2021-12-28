Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 декабря

В Каменске кассир кинотеатра убежала с выручкой

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 декабря

Опубликовано

Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 декабря 2021 года.

  • Международный день кино. Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
  • День продолжения банкета
  • День шоколадных конфет
  • День «Позвони другу»
  • День поиска северного оленя
  • Собор Крымских святых
  • День памяти жертв депортации калмыцкого народа
  • День игры в карты
  • День загрузки

Знаменательные события в истории

  • 1908 На острове Сицилия произошло крупное землетрясение
  • 1979 В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском

Персоны

  • 1871  — 1945
    Теодор Драйзер
    американский писатель и общественный деятель
  • 1895  — 1925
    Сергей Есенин
    русский поэт
  • 1897  — 1973
    Иван Конев
    советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза
  • 1906  — 1973
    Александр Роу
    советский кинорежиссер, автор фильмов-сказок, Народный артист РСФСР
  • 1921  — 2010
    Билли Тейлор
    американский пианист-виртуоз и композитор
  • 1908  — 1974
    Евгений Вучетич
    советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

транспорт

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

Движение на трассе М4 «Дон» ограничено, но пока не закрыто

транспорт

Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

Реклама
Вверх