Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Где 28 декабря не проехать на трассе М4 «Дон»

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Где 28 декабря не проехать на трассе М4 «Дон»

Опубликовано

Строевые подразделения ГИБДД на федеральной автодороге в Ростовской области продолжают нести службу в усиленном режиме для оказания помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию в пути.

С 1074 км по 1091 км (Аксайский и Азовский районы) затруднено движение — идет реконструкция дороги. Для мониторинга дорожной обстановки и организации бесперебойного движения транспортных средств сегодня задействовано два экипажа ДПС. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения дорожных работ организовано ступенчатое снижение скоростного режима до 50 км/ч.

Также сегодня затруднено движение в Аксайском районе на 1045 км (Щепкинскся развязка, направление на юг). В этом месте произошло ДТП. Люди не пострадали. Транспорт уже эвакуирован, дорожные службы приводят дорожное покрытие в нормативное состояние.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

транспорт

В Каменске в районе центрального рынка огромная пробка

Движение на трассе М4 «Дон» ограничено, но пока не закрыто

транспорт

Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

Реклама
Вверх