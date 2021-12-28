Строевые подразделения ГИБДД на федеральной автодороге в Ростовской области продолжают нести службу в усиленном режиме для оказания помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию в пути.

С 1074 км по 1091 км (Аксайский и Азовский районы) затруднено движение — идет реконструкция дороги. Для мониторинга дорожной обстановки и организации бесперебойного движения транспортных средств сегодня задействовано два экипажа ДПС. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения дорожных работ организовано ступенчатое снижение скоростного режима до 50 км/ч.

Также сегодня затруднено движение в Аксайском районе на 1045 км (Щепкинскся развязка, направление на юг). В этом месте произошло ДТП. Люди не пострадали. Транспорт уже эвакуирован, дорожные службы приводят дорожное покрытие в нормативное состояние.