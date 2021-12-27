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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За летнюю резину на зимней дороге предусмотрен штраф

транспорт

За летнюю резину на зимней дороге предусмотрен штраф

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Сотрудники Донского ОБ ДПС ГИБДД N2 ГУ МВД России по Ростовской области напоминают, что летняя резина в зимний период может привести к трагическим последствиям на дороге.

Донской ОБ ДПС ГИБДД N2 ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей помнить о том, что зимой ездить на летней резине крайне опасно. Ее сцепление с дорогой из-за льда и снега снижается в разы, что может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям. 

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация автомобилей, допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонн, не укомплектованных зимними шинами, остаточная глубина рисунка протектора которых составляет менее 4,0 мм.

При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах таких транспортных средств. По информации командира ДОБ N2 ГУ Сергея Брыкалина, при управлении автомобилем с таким нарушением предусмотрена административная ответственность в виде штрафа водителю в размере 500 рублей. А в случае если автомобиль эксплуатируется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то предусмотрен штраф и на должностное лицо, ответственное за выпуск транспортного средства на «линию работы» в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

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