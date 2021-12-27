Очередная авария произошла на ул. Героев Пионеров утром 27 декабря. Перед светофором водитель не успел вовремя затормозить на скользкой дороге и допустил столкновение с впереди идущим авто.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в городе очень скользкие дороги, тормозной путь длинный, поэтому призывают водителей быть максимально внимательными, а по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

Добавим, что подрядчик «Компас 1», который занимается дорогами, в первую очередь обрабатывает проезжую часть по ходу следования общественного транспорта — согласно контракту. На остальных дорогах в городе — каток. Как и на тротуарах.