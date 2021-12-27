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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске произошло ДТП на скользкой объездной дороге

транспорт

В Каменске произошло ДТП на скользкой объездной дороге

Дороги в городе укатали до состояния – лед голимый.

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Очередная авария произошла на ул. Героев Пионеров утром 27 декабря. Перед светофором водитель не успел вовремя затормозить на скользкой дороге и допустил столкновение с впереди идущим авто. 

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в городе очень скользкие дороги, тормозной путь длинный, поэтому призывают водителей быть максимально внимательными, а по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

Добавим, что подрядчик «Компас 1», который занимается  дорогами, в первую очередь обрабатывает проезжую часть по ходу следования общественного транспорта — согласно контракту.  На остальных дорогах в городе — каток. Как и на тротуарах. 

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