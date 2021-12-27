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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске гадалку приговорили к трем годам колонии

В Каменске гадалку приговорили к трем годам колонии

происшествия

В Каменске гадалку приговорили к трем годам колонии

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Женщина гарантировала клиентам за деньги, что сотворит по их желанию чудо.

Каменский районный суд вынес приговор 36-летней провидице, сумевшей под предлогом снятия сглаза и порчи выманить у доверчивой женщины 500 тысяч рублей.

Чародейке удалось провернуть мошенническую схему этим летом.

Средь бела дня в районе центрального городского рынка она в толпе людей вычислила свою жертву и как бы невзначай начала рассказывать ей о своих целительных способностях.

Чтобы каменчанка наверняка поверила, перед ней было разыграно настоящее театрализованное представление. Появившиеся откуда-то посторонние люди кинулись благодарить гадалку за спасение близких, а саму женщину провидица стала уверять: мол, и ее родственников ждет большое горе.

Испуганную каменчанку подкупило то, что мошенница предлагала помочь ей совершенно бесплатно. Единственное, что нужно было сделать  для проведения обряда — это снять все деньги, сложить их в пакет, над которым будет прочитано волшебное заклинание, а потом этот пакет забрать домой, через три дня достать из него деньги и опять положить на счет.

Все так и было сделано. Вот только  когда спасенная от всех невзгод женщина открыла дома пакет, вместо денег обнаружила упаковку влажных салфеток. 

По информации помощника каменского городского прокурора А. Беляева, лже-целительницу признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на три года.

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