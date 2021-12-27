Утром 27 декабря очищены от снега и наледи были лишь переулки Крупской, Коммунистический, а также пр. Карла Маркса, улицы Ворошилова, Профильная и еще несколько.

Пескосоляной смесью были отсыпаны лишь некоторые спуски и подъемы, в том числе на виадуке. Остальные дороги и тротуары блестели голым льдом. Итогом такого состояния дорог стали многочисленные утренние ДТП.

Напомним, ответственным за обработку дорог до 31 декабря является ООО «Компас 1». Подрядчик на следующий год пока не выбран.