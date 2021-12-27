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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы

В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы

транспорт

В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы

Опубликовано

Утром 27 декабря очищены от снега и наледи были лишь переулки Крупской, Коммунистический, а также пр. Карла Маркса, улицы Ворошилова, Профильная и еще несколько.

В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы

Пескосоляной смесью были отсыпаны лишь некоторые спуски и подъемы, в том числе на виадуке. Остальные дороги и тротуары блестели голым льдом. Итогом такого состояния дорог стали многочисленные утренние ДТП.

В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы

Напомним, ответственным за обработку дорог до 31 декабря является ООО «Компас 1». Подрядчик на следующий год пока не выбран.

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