ВЦИОМ* опубликовал данные исследования про привычный шоппинг россиян.

Так, 53% жителей страны пытаются придерживаться заранее составленного чека покупок, но при этом нет-нет да прикупят что-то еще. Пятая часть респондентов ходят на шоппинг исключительно по списку. Примерно такая же часть определяется с покупками уже в магазинах.

57% делают спонтанные и импульсивные покупки. Среди них 60% — представители женского пола. 68% опрошенных делают спонтанные покупки не чаще раза в несколько месяцев, 21% — где-то раз в месяц, и меньшинство респондентов (7%) — могут позволить себе покупки еженедельно.

Самыми популярными среди импульсивных трат является покупка одежды, далее продукты, затем бытовая техника, сладости и меньше всего процентов – у товаров для дома.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.