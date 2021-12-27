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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пятая часть россиян совершают покупки по списку

Пятая часть россиян совершают покупки по списку

общество

Пятая часть россиян совершают покупки по списку

Ходить по магазину спонтанно предпочитают женщины.

Опубликовано

ВЦИОМ* опубликовал данные исследования про привычный шоппинг россиян.

Так, 53% жителей страны пытаются придерживаться заранее составленного чека покупок, но при этом нет-нет да прикупят что-то еще. Пятая часть респондентов ходят на шоппинг исключительно по списку. Примерно такая же часть определяется с покупками уже в магазинах. 

57% делают спонтанные и импульсивные покупки. Среди них 60% — представители женского пола. 68% опрошенных делают спонтанные покупки не чаще раза в несколько месяцев, 21% — где-то раз в месяц, и меньшинство респондентов (7%) — могут позволить себе покупки еженедельно.

Самыми популярными среди импульсивных трат является покупка одежды, далее продукты, затем бытовая техника, сладости и меньше всего процентов – у товаров для дома. 

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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