Развлекательную новогоднюю программу для горожан подготовили творческие работники городских ДК.

После пяти часов вечера центральная городская площадь стала многолюдной – около главной городской елки новогодние сказочные персонажи развлекали взрослых и детей специально подготовленной театрализованной программой. После рабочего дня каменчане с удовольствием смотрели постановку, особенно радовались дети. Снег, сверкающая елка и шары, новогодние персонажи – разве не отличный повод для праздничного настроения? И хотя из-за пандемии традиционного открытия главной городской елки не было, вот такие вечерние представления – достойная компенсация.