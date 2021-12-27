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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После рабочего дня каменчане в центре города попали в зимнюю сказку

культура

После рабочего дня каменчане в центре города попали в зимнюю сказку

Опубликовано

Развлекательную новогоднюю программу для горожан подготовили творческие работники городских ДК. 

После пяти часов вечера центральная городская площадь стала многолюдной – около главной городской елки новогодние сказочные персонажи развлекали взрослых и детей специально подготовленной театрализованной программой. После рабочего дня каменчане с удовольствием смотрели постановку, особенно радовались дети. Снег, сверкающая елка и шары, новогодние персонажи – разве не отличный повод для праздничного настроения? И хотя из-за пандемии традиционного открытия главной городской елки не было, вот такие вечерние представления – достойная компенсация.    

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