Другое в рубрике транспорт
транспорт
Город парализован, чиновники не отвечают
Из-за того, что на виадуке дорогу не обработали ото льда, в городе образовался огромный затор на...
транспорт
В Каменске частично обработаны лишь центральные улицы
Утром 27 декабря очищены от снега и наледи были лишь переулки Крупской, Коммунистический, а также пр....
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Дорога на трассе М4 «Дон» чистая
Утром 27 декабря каменчане отметили, что проезжая часть очищена и обработана реагентами. Движение автотранспорта осуществляется по...
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В Каменске произошло ДТП на скользкой объездной дороге
Дороги в городе укатали до состояния – лед голимый.
транспорт
Трассу М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского начали обрабатывать от гололеда
Каменчане, проживающие в районе моста через реку Северский Донец, заметили, что после обеда 26 декабря, на...
транспорт
Где сейчас осложнено движение на трассе М4 «Дон»
По информации Госавтоинспекции по Ростовской области, на севере и северо-востоке региона остается сложная дорожная обстановка в...
транспорт
На трассе М 4 «Дон» движение пока не ограничено
Ограничения движения автотранспорта, введенные в нескольких районах Ростовской области из-за начавшегося снегопада, сняли во второй половине...