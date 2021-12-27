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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» перекрытий нет

транспорт

На трассе М4 «Дон» перекрытий нет

Опубликовано

По сообщению Госавтоинспекции по Ростовской области, на трассе М4 «Дон» «движение автомобилей идет, перекрытий или затруднений нет».

Наряды ГИБДД несут службу круглосуточно в местах подъемов и потенциально опасных участков.

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