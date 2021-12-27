В ходе заседания регионального оперштаба главный санитарный врач РО Евгений Ковалев заявил об улучшении эпидситуации в области.

В частности, глава Роспотребнадзора сообщил о снижении заболеваемости ковидом на прошлой неделе на 18 процентов. Также Е. Ковалев отметил, что наиболее пострадавшая от заболевания группы – это лица от 65 лет. А больше всего заболевших отмечается среди тех, кому исполнилось от 30 до 50 лет – на них приходится 31 процент. Несмотря на то, что новые заболевшие выявляются практически на всех территориях, максимальные показатели регистрируются в Волгодонске, Таганроге, Зерноградском, Милютинском, Орловском и Цимлянском районах.