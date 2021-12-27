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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону вырос индекс промышленного производства

На Дону вырос индекс промышленного производства

бизнес

На Дону вырос индекс промышленного производства

Опубликовано

Ростовская область сохраняет лидирующие позиции в ЮФО за 11 месяцев текущего года.

Индекс промышленного производства (ПП) на Дону за январь-ноябрь 2021 года составил 110,5% к уровню аналогичного периода 2020 года, что превышает среднероссийский показатель, который равен 105,2%. В этом заслуга ведущих промышленных донских компаний.

Кроме того, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, на 31% увеличилась добыча полезных ископаемых и на 43,9% повысилось производство химвеществ.

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