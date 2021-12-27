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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Количество заболевших ковидом в донском регионе продолжает сокращаться

здоровье

Количество заболевших ковидом в донском регионе продолжает сокращаться

Опубликовано

По состоянию на 27 декабря за последние сутки на Дону заболели 494 жителя региона. Об этом сообщает правительство РО. Коэффициент распространения инфекции – 0,86.

Новые случаи заболевания ковидом зарегистрированы в 55 городах и районах области. Лидерами в рейтинге по количеству заболевших на этот раз стали Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск. Каменск находится на 15-м месте. За весь период в области выздоровели 170872 человека, В Каменске по состоянию на 27 декабря – 10 313 человек. 

По данным Роспотребнадзора, среди новых заболевших 38,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,6% – от 46 до 65 лет; 12,8% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 12,8% – дети.

За прошедшие сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 20 человек. В основном это женщины после 57 лет, и мужчины – после 66 лет. 

По состоянию на 27 декабря на Дону вакцинировано 1945,46 тысячи человек. 

Количество заболевших ковидом в донском регионе продолжает сокращаться

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