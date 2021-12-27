Какой сегодня день: даты и события 27 декабря
Всем добрый день! Желаем отличного настроения и удачной рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 декабря 2021 года.
- День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года.
27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.
- Международный день противоэпидемической готовности. Несмотря на все предпринимаемые мировым сообществом усилия в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растёт. Так, новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19.
Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности.
- День соблазнения
- День шиворот-навыворот
- Филимонов день
- День вырезания снежинки из бумаги
- День «Сходи в зоопарк»
- День фруктового пирога
Именины
- Иларион
«Веселый», «радостный»
- Николай
«Победитель народов»
Персоны
- 1971 — 2002
Сергей Бодров
российский актер, режиссер, сценарист
- р. 1948
Жерар Депардье
французский актер, ресторатор, винодел
- р. 1934
Лариса Латынина
советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка
- 1931 — 1997
Тамара Тышкевич
советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка
- 1934 — 2021
Николай Сличенко
советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР