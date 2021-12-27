Всем добрый день! Желаем отличного настроения и удачной рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 декабря 2021 года.

День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года.

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года. 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей. Международный день противоэпидемической готовности. Несмотря на все предпринимаемые мировым сообществом усилия в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растёт. Так, новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19.

Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности.

Несмотря на все предпринимаемые мировым сообществом усилия в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растёт. Так, новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19. Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности. День соблазнения

День шиворот-навыворот

Филимонов день

День вырезания снежинки из бумаги

День «Сходи в зоопарк»

День фруктового пирога

Именины

Иларион

«Веселый», «радостный»

«Веселый», «радостный» Николай

«Победитель народов»

Персоны