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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 27 декабря

В Каменске огнеборцев поздравили с профессиональным праздником

общество

Какой сегодня день: даты и события 27 декабря

Какой сегодня день: даты и события 27 декабря

Опубликовано

Всем добрый день! Желаем отличного настроения и удачной рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 декабря 2021 года.

  • День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года.
    27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.
  • Международный день противоэпидемической готовности. Несмотря на все предпринимаемые мировым сообществом усилия в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растёт. Так, новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19.
    Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности.
  • День соблазнения
  • День шиворот-навыворот
  • Филимонов день
  • День вырезания снежинки из бумаги
  • День «Сходи в зоопарк»
  • День фруктового пирога

Именины

  • Иларион
    «Веселый», «радостный»
  • Николай
    «Победитель народов»

Персоны

  • 1971 — 2002
    Сергей Бодров
    российский актер, режиссер, сценарист
  • р. 1948
    Жерар Депардье
    французский актер, ресторатор, винодел
  • р. 1934
    Лариса Латынина
    советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка
  • 1931 — 1997
    Тамара Тышкевич
    советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка
  • 1934 — 2021
    Николай Сличенко
    советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР

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