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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Город парализован, чиновники не отвечают

Город парализован, чиновники не отвечают
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Город парализован, чиновники не отвечают

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Из-за того, что на виадуке дорогу не обработали ото льда, в городе образовался огромный затор на весь рабочий день.

Многие легковушки на подъеме подолгу не могут тронуться с места. В результате медленно ползущий затор со стороны пр. Карла Маркса начинается почти от ул. Щаденко. То же самое на «кресту» и на Ворошилова.
Также сложно подниматься по льду с бокового съезда на виадук со стороны ул. Героев Пионеров. Автомобилистам приходится объезжать по обочине забуксовавшие фуры.

Город парализован, чиновники не отвечают

По словам очевидцев грузовик с песком появился на виадуке лишь к 13.00. Машины, соблюдая безопасную дистанцию около 5 метров, следуют за ним.
Поскольку в департаменте ЖКХ каменской администрации нашим журналистам постоянно заявляют, что информацию об уборке дорог в зимний период (как и обо все прочем) редакция может получить только на основании официального запроса (так же проще жить чиновникам, правда?), мы дозвонились до Владимира Котова, директора ООО «Компас 1», являющегося сейчас подрядчиком по содержанию дорог в Каменске.
Тот пояснил, что все спуски и подъемы на дорогах, по которым идет общественный транспорт, были отработаны пескосоляной смесью в три часа ночи. Также ночью были прогрейдированы пр. Карла Маркса, а также ул. Щаденко, Красная, пер. Крупской и другие, по которым идут городские автобусы. Насчет грейдирования – тут слов нет, это заметно. А вот куда делась пескосоляная смесь, непонятно. Особенно на развязках и на виадуке.

Город парализован, чиновники не отвечают

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