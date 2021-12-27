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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дорога на трассе М4 «Дон» чистая

транспорт

Дорога на трассе М4 «Дон» чистая

Опубликовано

Утром 27 декабря каменчане отметили, что проезжая часть очищена и обработана реагентами.

Движение автотранспорта осуществляется по двум полосам в обоих направлениях движения. Пробок и затруднения движения нет. Однако, выезды с некоторых боковых дорог на трассу затруднены. В частности, не обработан противогололедными реагентами выезд на трассу М4 «Дон» от мкр. Заводского. Кроме того, в утренние часы движение осложнял туман.

Также сложно было выезжать утром на трассу М4 «Дон» с самбуровского виадука.

Напомним, в первые часы снегопада 26 декабря движение на трассе М4 «Дон» было затруднено из-за гололеда. Расчищать дороги начали лишь к обеду.

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