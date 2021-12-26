В таблице заболеваемости по региону Каменск-Шахтинский занимает средние позиции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки на Дону коронавирусом заболело 518 человек и на утро 26 декабря нарастающим итогом достигло 191 662 за весь период пандемии.

За период пандемии в Ростовской области выздоровел 170 361 человек, за сутки — 733 человека.

Новые случаи заболевания COVID-19 отмечаются в 53 городах и районах Донского региона. В том числе: 143 – в Ростове-на-Дону, 30 – в Таганроге, 24 – в Шахтах, 16 – в Новочеркасске, 10 – в Каменске-Шахтинском, 8 – в Каменском районе, 4 – в Донецке. По одному случаю – в Звереве, Верхнедонском, Дубовском, Куйбышевском, Обливском и Ремонтненском районах.

40, 7 % новых инфицированных находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% — от 46 до 65 лет; 15,1% — от 66 до 79 лет; 4,8% — старше 80 лет; 7,7% — дети.

За весь период жертвами ковида в регионе стали 9488 человек.