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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За последние сутки ковидом заболели десять каменчан

здоровье

За последние сутки ковидом заболели десять каменчан

Опубликовано

В таблице заболеваемости по региону Каменск-Шахтинский занимает средние позиции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки на Дону коронавирусом заболело 518 человек и на утро 26 декабря нарастающим итогом достигло 191 662 за весь период пандемии. 

За период пандемии в Ростовской области выздоровел 170 361 человек, за сутки — 733 человека.

Новые случаи заболевания COVID-19 отмечаются в 53 городах и районах Донского региона. В том числе: 143 – в  Ростове-на-Дону,  30 – в Таганроге, 24 – в Шахтах, 16 – в Новочеркасске, 10 – в Каменске-Шахтинском, 8 – в Каменском районе, 4 – в Донецке. По одному случаю – в Звереве, Верхнедонском, Дубовском, Куйбышевском, Обливском и Ремонтненском районах.

40, 7 % новых инфицированных находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% — от 46 до 65 лет; 15,1% — от 66 до 79 лет; 4,8% — старше 80 лет; 7,7% — дети.

За весь период жертвами ковида в регионе стали 9488 человек.

За последние сутки ковидом заболели десять каменчан

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