ДТП произошло вечером 25 декабря, перед началом снегопада.

Девушка, управляя автомобилем «Лада», не справилась с управлением. Ее автомобиль выбросило на бордюр, а затем на пень. В результате чего автомобиль перевернулся на бок. К месту ЧП оперативно прибыли все службы: ГИБДД, спасатели, скорая. На месте происшествия выяснилось, что никто из людей не пострадал, если не считать напуганного водителя — девушки, управлявшей «Ладой». Сам автомобиль требует серьезного ремонта, у него выбито лобовое стекло и поврежден бок кузова.