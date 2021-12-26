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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске на улице Героев Пионеров перевернулась «Лада»

В Каменске на улице Героев Пионеров перевернулась «Лада»

происшествия

В Каменске на улице Героев Пионеров перевернулась «Лада»

Опубликовано

ДТП произошло вечером 25 декабря, перед началом снегопада.

Девушка, управляя автомобилем «Лада», не справилась с управлением. Ее автомобиль выбросило на бордюр, а затем на пень. В результате чего автомобиль перевернулся на бок. К месту ЧП оперативно прибыли все службы: ГИБДД, спасатели, скорая. На месте происшествия выяснилось, что никто из людей не пострадал, если не считать напуганного водителя — девушки, управлявшей «Ладой». Сам автомобиль требует серьезного ремонта, у него выбито лобовое стекло и поврежден бок кузова.

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