Каменчане, проживающие в районе моста через реку Северский Донец, заметили, что после обеда 26 декабря, на обработку дорог вышли грейдеры.

Двигаясь со скоростью около 60 км/ч, грейдеры обработали проезжую часть в обоих направлениях движения от Лиховского моста минимум до Самбуровского виадука. В связи с этим заторов на трассе на этом участке к вечеру воскресенья не наблюдается.

Как ранее сообщалось, на трассе М4 «Дон» задействованы 31 КДМ, 2 грейдера, 2 тягача, 7 погрузчиков.

Меж тем скорость автомобильного потока вечером в воскресенье намного меньше, чем в бесснежную погоду. Водители не рискуют лихачить, опасаясь попасть в ДТП.