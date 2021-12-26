Снегопад накрыл Каменск-Шахтинский и Каменский район с раннего утра 26 декабря.

Из-за того, что снегоуборочная техника не успевает расчищать дороги, на многих из них, в том числе на трассе М 4 «Дон», на мосту через Северский Донец, возникают автомобильные заторы.

Согласно данным сайтов прогноза погоды Gismeteo и rp5.ru сильный снегопад продлится до позднего вечера 26 декабря и возобновится через день — 28 декабря.

Температура воздуха в воскресенье 26 декабря колеблется в пределах –1 — – 5 °C, а в понедельник, 27 декабря, ожидается похолодание до – 12°C градусов.