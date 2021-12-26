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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

М4 «Дон» расчищают от снега 54 единицы техники

транспорт

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

Снегопад на трассе М 4 «Дон» продлится до конца дня

Опубликовано

Снегопад накрыл Каменск-Шахтинский и Каменский район с раннего утра 26 декабря.

Из-за того, что снегоуборочная техника не успевает расчищать дороги, на многих из них, в том числе на трассе М 4 «Дон», на мосту через Северский Донец, возникают автомобильные заторы.
Согласно данным сайтов прогноза погоды Gismeteo и rp5.ru сильный снегопад продлится до позднего вечера 26 декабря и возобновится через день — 28 декабря.
Температура воздуха в воскресенье 26 декабря колеблется в пределах –1 — – 5 °C, а в понедельник, 27 декабря, ожидается похолодание до – 12°C градусов.

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