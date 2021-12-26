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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

963 км трассы М4 «ДОН». Фото предоставлено Госавтоинспекцией РО.

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

Опубликовано

26 декабря в Мясниковском районе, на 23 км автодороги «Ростов — Дебальцево», произошло столкновение двух автомобилей, погиб человек.

По предварительным данным, водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «Мазда MPV», двигаясь на летней резине, не справился с управлением. Его машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21103 под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП водитель ВАЗа был доставлен в больницу, где позже скончался. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание водителей на то, что управление ТС, оборудованным летней резиной, в данных погодных и дорожных условиях крайне опасно. УГИБДД призывает не передвигаться на автомобилях, не оборудованных зимними шинами.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией РО. Мясниковский район, 23 км автодороги «Ростов — Дебальцево».

  • Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине
  • Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине
  • Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине
  • Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине
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