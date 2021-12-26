26 декабря в Мясниковском районе, на 23 км автодороги «Ростов — Дебальцево», произошло столкновение двух автомобилей, погиб человек.

По предварительным данным, водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «Мазда MPV», двигаясь на летней резине, не справился с управлением. Его машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21103 под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП водитель ВАЗа был доставлен в больницу, где позже скончался. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание водителей на то, что управление ТС, оборудованным летней резиной, в данных погодных и дорожных условиях крайне опасно. УГИБДД призывает не передвигаться на автомобилях, не оборудованных зимними шинами.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией РО. Мясниковский район, 23 км автодороги «Ростов — Дебальцево».